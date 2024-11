Kremlj komentarisao Trampove izjave o miru

MOSKVA - Izjave izabranog predsjednika SAD Donalda Trampa o miru umjesto sukoba pozitivno ga razlikuju od administracije aktuelnog predsjednika Džozefa Bajdena, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ako ništa drugo, on priča o miru, a ne o sukobu niti o želji da nanese strateški poraz Rusiji. To ga pozitivno razlikuje od trenutne administracije. Šta će se sljedeće desiti, to je teško reći", naveo je Peskov u video-snimku objavljenom na "Telegram" nalogu ruskog novinara Pavela Zarubina.

Peskov je naglasio da nije vjerovatno da će predsjednički izbori održani u SAD imati uticaj na budućnost svijeta.

Na pitanje da li će Trampu biti dozvoljeno da tokom svog drugog mandata izgradi odnose sa Rusijom, Peskov je istakao da je debata o tom pitanju više za američke stručnjake.

"Mi samo možemo da pratimo naš plan da bismo postigli ciljeve koje smo sebi postavili", dodao je Peskov, prenosi Srna.

