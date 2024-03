Kremlj objavio: Rusija je u ratu

MOSKVA - Dimitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je da je specijalna vojna operacija u Ukrajini prerasla u rat i to onog trenutka nakon što se zapad umiješao.

"Mi smo u ratu. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim je tamo formirana grupa, kada je kolektivni zapad postao učesnik na strani Ukrajine, za nas je to postao rat. Uvjeren sam u to i to svako treba da shvati", rekao je Peskov.

Kada je riječ o sukobu, u noći između četvrtka i petka ruske snage izvele su napad na energetski sistem Ukrajine u kojem su korištene balističke rakete i dronovi, a ovaj napad smatra se jednim od najvećih s obzirom na to da je više od milion ljudi ostalo bez električne energije.

"Nažalost, postoje ograničenja u snabdijevanju energijom u različitim regionima Ukrajine, uglavnom na lijevoj obali Dnjepra. Naglašavam da su to kontrolisana ograničenja kako bi sistem funkcionisao kao cjelina", rekao je Volodimir Kudricki, šef operatera "Ukrenergo".

Zbog napada ukrajinski energetski sistem dio struje trenutno dobija iz Slovačke, Rumunije i Poljske.

