Kremlj reagovao na optužbe supruge Navaljnog da je Putin umiješan u njegovu smrt

​MOSKVA - Optužbe da je ruski predsjednik Vladimir Putin možda umiješan u smrt Alekseja Navaljnog apsolutno su neosnovane, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov reagujući na izjavu Julije Navaljne, udovice ruskog opozicionara.

"Nemamo komentar. Naravno, ovo su apsolutno nepotkrepljene, bezobrazne optužbe na račun šefa ruske države. Ali s obzirom na to da je Julija Navaljna ostala udovica prije samo nekoliko dana, ostaviću to bez komentara", rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je takođe zamoljen da prokomentariše opaske Julije Navaljne da tijelo njenog muža možda neće biti predato porodici s ciljem da se prikriju tragovi neke vrste otrova.

"Iskreno govoreći, nisam upoznat sa ovom izjavom. Ali ako je ovako nešto izrečeno, onda su to ništa drugo do neosnovane optužbe. One nisu ničim potkrijepljene i nisu potvrđene. U ovom slučaju samo iz etičkih razloga ne mogu da ocjenjujem ove riječi kako bi trebalo", rekao je Peskov.

On je poručio da Rusija neće odgovoriti na zahtjeve EU da se sprovede međunarodna istraga o okolnostima smrti Alekseja Navaljnog.

"Uopšte ne dopiru do nas takvi zahtjevi, posebno ne kada stižu od visokog predstavnika EU za spoljnu politiku, Žozepa Borela", rekao je Peskov.

Borel je ranije rekao da Rusija "mora da dozvoli transparentnu međunarodnu istragu" o smrti Navaljnog.

Odjeljenje Savezne kazneno-popravne službe u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu je 16. februara prijavilo smrt Alekseja Navaljnog u kaznenoj koloniji.

U zvaničnom saopštenju je navedeno da je Navaljnom pozlilo poslije šetnje, a nedugo potom je izgubio svijest.

"Ljekari su odmah počeli da pružaju pomoć. Pokušaji reanimacije trajali su više od pola sata", saopšteno je iz Odjeljenja Savezne kazneno-popravne službe u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu, prenosi "Telegraf".

