Kritike na Trampov govor u UN, Erdoan napustio salu

NJUJORK - Sala Generalne skupštine UN je dočekala sa smIJehom početak govora predsjednika SAD Donalda Trampa, a turski predsjednik je napustio salu.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan napustio je salu Generalne skupštine u trenutku kada je izašao pred govornicu Donald Tramp.

Američki predsjednik je svoj govor počeo pričom da je on za manje od godinu dana postigao više od svojih prethodnika za isti period. To je izazvalo smijeh u sali.

"Nisam očekivao takvu reakciju, ali to je normalno", malo se zbunio Tramp, nastavljajući da govori o rastu ekonomije, smanjenju nezaposlenosti i drugim uspjesima.

Tramp je zakasnio na sopstveni govor – trebalo da govori drugi, nakon predsjednika Brazila, ali je za govornicu ipak izašao predsjednik Ekvadora Lenjin Moreno.

Po mišljenju šefa Bijele kuće, Njemačka će se naći u potpunoj zavisnosti od isporuka energenata iz Rusije ako ne promijeni svoju politiku. U vezi s tim, on je pohvalio zemlje poput Poljske za razvoj energetskih projekata koji nisu povezani sa Rusijom. Tramp je izjavio i da su SAD postale lider u proizvodnji energenata i da su spremne da ih isporuče na svjetsko tržište.

"Vjerujemo u energetsku bezbjednost nas i naših partnera. Mi smo postali najveća zemlja-proizvođač energenata u cijelom svijetu. Spremni smo da isporučujemo čisti ugalj, čije isporuke pokušavaju da spriječe, kao i prirodni gas“, rekao je on.

