Krivična istraga zbog curenja informacija o Ficovom zdravstvenom stanju

Okružno tužilaštvo u Banskoj Bistrici pokrenulo je krivičnu istragu zbog curenja informacija o zdravstvenom stanju premijera Slovačke Roberta Fica, koji je ranjen u atentatu prošle nedjelje, saopštio je danas slovački državni tužilac.

Tužilac Maroš Žilinka objavio je da je 17. maja pokrenuta istraga zbog neovlašćenog rukovanja ličnim podacima, prenosi TASR.

Potpredsjednik Vlade Robert Kalinjak izjavio je danas na konferenciji za novinare da je još "nemoguće procijeniti" kada će se Fico oporaviti i da je njegovo zdravstveno stanje i dalje veoma ozbiljno, prenosi portal Pravda.

"Tijelo još reaguje na same hirurške intervencije i na pojedinačne postupke liječenja koji se primjenjuju. To će moći da se procjeni tek kada počne rehabilitacija.... Danas je to još uvijek nemoguće procijeniti. Njegovo stanje je i dalje veoma ozbiljno", rekao je Kalinjak.

Na Fica je prošle srijede pucao 71-godišnji pisac Juraj Cintula, koga je policija odmah privela.

Slovački premijer je u teškom stanju prebačen u bolnicu u Banskoj Bistrici, gdje je podvrgnut operacijama.

Slovački sud presudio je u subotu da Cintula bude zadržan u pritvoru, a prijeti mu kazna od 25 godina do doživotnog zatvora.

