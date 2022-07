Kriza u Šri Lanki: Zapaljena privatna rezidencija premijera, predsjednik najavio ostavku

​KOLOMBO - Demonstranti su danas upali u privatnu rezidenciju premijera Šri Lanke Ranila Vikremesingea i zapalili je nekoliko sati nakon što je on rekao da će podnijeti ostavku kada se formira nova vlada.

Kancelarija premijera saopštila je da su demonstranti nasilno ušli u njegovu kuću u Kolombu, prenio je AP.

Za sada se ne zna da li je premijer bio u rezidenciji u vrijeme napada, dodala je američka agencija.

Vikremesinge je potvrdio da će podnijeti ostavku poslije bjekstva predsjednika Gotabaje Radžapakse nakon protesta na kojima je tražena njegova ostavka.

"Da bi se obezbijedio nastavak rada Vlade, uključujući bezbjednost svih građana, prihvatam najbolju preporuku lidera stranaka da se omogući rad Vlade koju će činiti predstavnici svih partija", napisao je on na Twitteru, prenio je TASS.

"Da bih to olakšao, podnijeću ostavku na mjesto premijera", istakao je on.

Vikremesinge je svoju odluku saopštio nakon sastanka lidera političkih partija kojim je predsjedavao predsjednik parlamenta Šri Lanke Mahinda Japa Abejvardena.

Vijest o ostavci premijera uslijedila je poslije bjekstva predsjednika Gotabaje Radžapakse nakon protesta na kojima je tražena njegova ostavka.

Radžapaksa je očigledno napustio zemlju avionom, rekao je za TASS bivši ambasador Šri Lanke u Rusiji Udajanga Veratunga koji se nalazi u Kolombu.

Hiljade demonstranata izašlo je na ulice Kolomba, zahtijevajući ostavku predsjednika Šri Lanke, a neki od njih su ušli u predsjedničku rezidenciju.

Tokom protesta povrijeđeno je 39 osoba, uključujući dvojicu policajaca, koji su smješteni u bolnicu.

The Presidential Palace stormed, President Gotabaya Rajapaksa is said to have fled#Colombo , #SriLanka #SriLankaCrisis #SriLankaProtests #SriLankaEconomicCrisis #SriLankan pic.twitter.com/1A0vmYgfAc