Kruzer ostao bez pogona, krenula evakuacija 1.300 putnika

OSLO - Kruzer "Vajking skaj" imao je probleme sa motorom kod zapadne obale Norveške i 1.300 putnika će biti evakuisano, saopštila je danas norveška policija.

U saopštenju Pomorske službe Norveške saopšteno je da turistički brod struja nosi ka kopnu i da je posada poslala poziv za pomoć.

Brod pripada kompaniji "Vajking okean kruzes" koja je dio grupacije u vlasništvu norveškog milijardera Torstina Hagena.

Prema podacima objavljenim na internet stranici kompanije, brod može da primi 930 putnika.

A post shared by Marit Dale (@maritdale) on Mar 23, 2019 at 8:02am PDT

Now: Norwegian cruise #ship Viking Sky sends MAYDAY in stormy conditions off notorious Hustadvika, western #Norway. Helicopters and ships nearby. Possible evac. of 1300 passengers. #Mayday #shipping #storm pic.twitter.com/9rEuYDGEd7