Kuća mira moguće mjesto sastanka Trampa i Kima

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp nagovijestio je danas da bi Kuća mira, na granici između Sjeverne i Južne Koreje, mogla da bude mjesto njegovog sastanka sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom.

"Razmatramo mnoge zemlje kao mjesto za sastanak, ali da li bi Kuća mira/Kuća slobode, na granici Sjeverne i Južne Koreje, bila reprezentativnije, važnije mjesto od neke treće zemlje? Samo pitam!", objavio je Tramp na Tviteru.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!