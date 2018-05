Kućni pritvor za Tahirija

Bivšem albanskom ministru policije Saimiru Tahiriju, bliskom saradniku premijera Edija Rame, određen je kućni pritvor, saopštilo je tužilaštvo u Tirani.

Tahiri (38) je već sedam mjeseci pod istragom zbog navodne umiješanosti u krijumčarenje droge i korupcije. Ukoliko bude osuđen, prijeti mu maksimalna kazna zatvora od 15 godina, napominje AP.

Tužilaštvo je tražilo da se Tahiriju odredi pritvor, ali je sud odlučio da bude u kućnom pritvoru, saopštio je portparol kancelarije državnog tužioca Denion Ndrenika.

Advokat Tahirija Maks Hadžija je izjavio da tužilaštvo nije iznijelo nijedan novi dokaz kojim bi se opravdalo "ograničavanje slobode" njegovog klijenta.

Hadžija je najavio da će se žaliti na odluku o kućnom pritvoru.

Albanski premijer Rama je rekao da poštuje odluku suda i pozvao na "nezavisan, transparentan proces".

Istovremeno, američka ambasada u Albaniji pozdravila je određivanje kućnog pritvora Tahiriju, navodeći da će ovaj "važan slučaj o korupciji biti riješen pošteno i transparentno na sudovima".

Tahiri je bio ministar unutrašnjih poslova od 2013. do 2017. godine, a prošle nedjelje je podnio ostavku na mjesto poslanika.

Optužen je za povezanost sa kriminalnom grupom osumnjičenom za krijumčarenje velike količine kanabisa.

Neki od lidera te mreže krijumčara uhapšeni su u Italiji i Albaniji, podsjeća AP.

Albanski mediji su ranije pisali da je Tahiri bio umiješan u krijumcarenje droge dok je obavljao funkciju ministra, a da je grupom krijumčara rukovodio njegov rođak kog su prošle godine uhapsile italijanske vlasti.

Tahiri odbacuje optužbe, tvrdeći da je cijeli proces protiv njega politički.

Tahiri je prošle nedjelje vratio poslanički mandat kako bi, kako je rekao, utro put istrazi i pravdi.

Opozicija, međutim, tvrdi da je riječ o dogovoru Tahirija i Rame, nakon posjete premijera Berlinu, koji je od njega zahtijevao obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

Tahiri je novinarima rekao da je šest mjeseci ćutao i slušao optužbe da je kriminalac i šef mafije te da mora da se suoči sa "đavolskim sudom".

"Kažu da sam zaštićen imunitetom poslanika, mandatom parlamenta, vladajućom većinom Edi Rame. Ja kažem, ne želim da me spašava bilo ko od bilo čega. Oni tvrde da sam postao prepreka integraciji Albanije ", rekao je Tahiri, prenijela je ATA.

Tahiri je rekao da će pravdu potražiti na sudu i dodao da ga između ostalih optužuje Ljuljzim Baša, lider opozicionih demokrata, za kojeg kaže da je ubio četvoricu nevinih ljudi, a da mu za to nikada nije suđeno.

"Optužuje me i Salji Beriša, čovjek koji je nekažnjeno vršio atentate, krao i pljačkao", rekao je Tahiri i dodao da ga optužuju i Monika Kriemadhi, iz Socijalističkog pokreta za integracije, ali i predsjednik Albanije, Ilir Meta, te da jedino, kako je rekao, Bog zna koliko su oni krivi da "nema svete vode da se izbriše njihova odgovornost".

Rojters podsjeća da je Tahiri postao ministar unutrašjih poslova kada je imao samo 34 godine, kao i da je reformisao policiju i sproveo akciju suzbijanja uzgajanja kanabisa u Lazaret početkom 2014.

Kanabis se, međutim, potom 2015. i 2016. proširio većim dijelom zemlje, a isporuke i do tone teške stizale su do obale Italije preko Jadranskog mora, uprkos Tahirijevim tvrdnjama da je policija uništila zasada te biljke kao nikada do tada.