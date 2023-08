Kuleba sa Stoltenbergom o putu Ukrajine u NATO

KIJEV - Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba saopštio je da je danas razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom o putu Ukrajine ka članstvu u Alijansi.

"Razgovarao sam sa Jensom Stoltenbergom o sljedećim koracima na putu Ukrajine ka NATO", napisao je Kuleba na društvenoj mreži X (Twiter).

Dodao je da su razgovarali i o radu Savjeta Ukrajina-NATO, kao i da je obavijestio generalnog sekretara Stoltenberga o pripremama Ukrajine za prvi Forum odbrambene industrije koji će biti održan u oktobru.

I spoke with @JensStoltenberg about next steps on Ukraine’s path to NATO. We discussed the adapted Annual National Program and a full-fledged rollout of the Ukraine-NATO Council. I also informed Secretary General on Ukraine's preparations for the first Defense Industries Forum. pic.twitter.com/nDlTG0qrhT