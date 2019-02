Kurc: Bolje odgoditi Brexit ako nema dogovora

ŠARM EL ŠEIK - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao je danas da bi bilo bolje da dođe do odgađanja izlaska Velike Britanije iz EU ukoliko poslanici britanskog parlamenta do početka marta ne podrže dogovor postignut pregovorima sa Briselom.

"Ukoliko do početka marta ne bude bilo podrške za sporazum o izlasku postignut između Londona i Brisela, mislim da bi bilo dobro da se Brexit odgodi", rekao je Kurc po dolasku na samit lidera EU i Arapske lige u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeik.

Britanski premijer Tereza Mej obećala je danas da će poslanicima do 12. marta omogućiti glasanje o njenom dogovoru sa Briselom.

Poslanici su u januaru odbacili dogovor između Mejove i Brisela, a ona je potom obećala da će nastojati da dođe do promjena sporazuma kako bi bio ratifikovan u parlamentu čime bi se izbjegao "težak Brexit.

"Tokom sedmice u parlamentu neću iznijeti nikakav prijedlog na glasanje, ali ću osigurati da se to desi do 12. marta. Još možemo uz dogovor da napustimo EU 29. marta i to je ono na čemu radimo", istakla je Mejova.

Mejova će u Šarm el Šeiku pokušati da dobije podršku lidera EU za izmjene sporazuma čime bi bilo smanjeno i negodovanje Evrope oko političkog zastoja u Britaniji oko dogovora usaglašenog sa Londonom u novembru.

EU odbija da ponovo pokrene razgovore o postignutom sporazumu, mada obje strane nastoje da pronađu mogućnost da uvjere poslanike da "bekstop" neće dovesti do toga da Britanija na neodređeno vrijeme ostane povezana sa evropskim blokom.

Na osnovu "bekstopa" Sjeverna Irska bi, za razliku od drugih dijelova Velike Britanije, nastavila da poštuje određena pravila EU, koja se najviše odnose na standarde hrane i robe.