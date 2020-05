Kurc: Drugi talas realan scenario

BERN - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izjavio je danas da je drugi talas epidemije korona virusa realan scenario i dodao da je pitanje da li će državi poći za rukom da se situacija drži pod kontrolom, odnosno da se zaraza regionalno ograniči, a inficirani brzo izoluju, ili će opet doći do eksponencijalnog rasta.

Kurc je, u intervjuu švajcarskom "Bliku", na pitanje da li se Austrija prebrzo vraća normalnom životu ili to druge zemlje rade presporo, rekao da je situacija u svakoj zemlji različita.

"Mi smo brzo i restriktivno djelovali i možemo sada brže da idemo u pravcu otvaranja. Međutim to činimo obazrivo, jer moramo stalno pratiti brojke i sprečiti da dođe do drugog talasa", objasnio je on.

Upitan kako je Austrija tako brzo preduzela mjere, a sada i brzo ide ka otvaranju, Kurc je rekao da je bio u kontaktu sa azijskim državama koje su prethodno prošle krizu i da je Austrija od njih učila.

"Cilj je bio jasan – brzo i čvrsto reagovati kako bi suzbili širenje, a onda brzo ponovo krenuti u pravcu normalnosti i zemlju podići", naglasio je on.

Rekao je da je prošao kroz izazovno vrijeme, jer su mjere donesene kada je broj infekcija bio relativno nizak u Austriji, zbog čega je na početku kod pojedinih političara vladala skepsa.

Danas, kako je dodao, pokazalo se da je rana reakcija spriječila najgore.

Kurc je istakao da ne vaga između zdravlja i privrede, jer što "više besni bolest", to je lošije po zdravlje i tako lošije po privredu.

"Italija, Francuska i Španija nisu samo humanitarno najpogođenije, već i ekonomski", ukazao je on dodajući da ne dozvoljava da na njega utiče pritisak.

On je rekao da će Austrija biti obazriva u podizanju privrede, jer bi ponovno zatvaranje bilo najgore po ekonomiju.

Ukazao je da otvaranje prvih radnji nije donijelo nikakve negativne posljedice po broj infekcija, koji je i dalje ispod 100 dnevno.

Upitan kada će Švajcarci moći ponovo na odmor u Austriju, Kurc je odgovorio da će se to tek narednih nedjelja moći procijeniti.

Kazao je da postoji stalni kontakt sa švajcacarskom vladom da se pronađe put koji bi dozvolio što više sloboda, uz istovremeno maksimalnu bezbjednost.

Na pitanje koje su posljedice korona virusa po EU, izrazio je nadu da će Evropa izaći snažnija iz krize.

"Što se naših susedskih odnosa tiče, iako su granice između Austrije i Švajcarske trenutno zatvorene mi smo se nismo udaljili. I dalje smo u dobrom kontaktu sa švajcarskom vladom i imamo dobrosusjedske, prijateljske odnose. Podržavamo se, učimo jedni od drugih i pokušavamo što je brže moguće da dođemo do normalnog graničnog saobraćaja“, dodao je on.

Što se tiče dugoročnih posljedica korona krize Kurc je rekao da će Austrija povući pouke i državu učiniti još otpornijom i bolje pripremljenom.

"Što se zdravstvene krize tiče najkasnije sa razvojem leka ili vakcine ona će biti završena. Ekonomske posljedice su ogromne. Tu moramo pokušati da što bolje djelujemo za brzi povratak. Ali naravno mi kao mala zemlja, ali ni Švajcarska, ne možemo spriječiti sami svjetsku ekonomsku krizu", poručio je on.