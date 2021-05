Kurc: Ispunjavamo obećanje, vraćamo se u normalu do ljeta

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc najavio je danas dalja popuštanja epidemioloških mjera od 10. juna, istakavši da će obećanje, da će se građani vratiti normalnosti do ljeta, biti ispunjeno, kao i da će do ljeta svi koji to žele, moći da se vakcinišu.

Kurc je, na konferenciji za štampu, poslije savjetovanja s ekspertima i guvernerima pokrajina, rekao da postoji zadovoljstvo zbog pozitivnog razvoja.

"U svim oblastima imamo pozitivan trend. Broj zaraženih opada i imamo sada sedmodnevnu incidenciju od 40. U bolnicama imamo manje od 500 kovid pacijenata. Pozitivan je i razvoj vakcinacije, jer se do sada 3,5 miliona ljudi vakcinisalo barem prvom dozom", rekao je on.

Kazao je da ga raduje što je 19. maja bilo moguće prvo popuštanje mjere, jer je to pozitivno uticalo na građane i život u zemlji.

Tako je to popuštanje smanjilo broj nezaposlenih za 19.000 ljudi, i sada je broj nezaposlenih ispod 400.000, daleko ispod onog što se moglo očekivati prošle godine.

Kada je riječ o putovanju najavio je da će se ukinuti potrebna elektronska registracija izuzev za dolazak iz zemalja visokog rizika i država s novim sojem virusa korona.

Kurc je istakao da će se popuštanje mjera sprovoditi uz dalje poštovanje takozvanih 3G pravila, a to je insistiranjem na negativnom testu, potvrdi o vakcinaciji ili atestu o izlječenju od korone, što je, kako je rekao, ulaznica za korišćenje usluga ugostiteljskih objekata, hotela, sportskih ustanova, uslužne djelatnosti.

Prenio je da će od 10. juna u ugostiteljstvu biti omogućeno da za istim stolom sjedi osam odraslih osoba u zatvorenom i 16 u otvorenom, kao i da se u u sektoru gastronomije produžava radno vrijeme do ponoći.

Kada je riječ o kulturnim manifestacijama na otvorenom, uz obavezna sjedeća mjesta, biće omogućen pristup do 3.000 ljudi, a u zatvorenom do 1.500 ljudi, odnosno maksimalno 75 odsto popunjenosti.

Što se tiče zabavnog sadržaja, udruženja i slično omogućava se ponovo muzička proba i u amaterskim društvima uz potreban test, atest o vakcinaciji ili izlječenju, ali bez potrebe pridržavanje distance.

U trgovini se broj kupaca povećava, jer se pravilo od 20 kvadrata po kupcu smanjuje na 10 kvadratnih metara.

Takođe je saopštio i dalja popuštanja od 1. jula, pošto se očekuje da će do tada biti vakcinisano pet miliona ljudi, a popuštanja predviđaju ostanak maksi, ali samo u javnom prevozu, supermarketima i slično.

Vicekancelar Verner Kogler saopštio je da od 1. jula više neće biti ograničenja za stadione, i oni će moći da se u potpunosti pune, ali uz pravilo negativnog testa, potvrde o vakcinaciji ili atesta ljekara o preležanoj bolesti.

Ministar zdravlja Volfgang Mikštajn rekao je da se pokazalo da je dosadašnje djelovanje bilo isprvano i apelovao na građane da budu odgovorni i da se testiraju i vakcinišu.

"Korona još nije prošla, i ako bude potrebno ponovo ćemo intervenisati", najavio je Mikštajn.

Ministarka turizma Elizabet Kestinger kazala je da je 19. maj bio istorijski datum, jer su mnogi ljudi ponovo dobili mogućnost da rade.

Naglasila je da dalje popuštanje predstavlja povratak normalnostii, a da će od 1. jula biti moguće velike manifestacije.

Istakla je da će Austrija biti prva zemlja EU koja će uvesti takozvani digitalni zeleni pasoš, koji će omogućiti slobodnije putovanje.

Ukazala je da će se preuzeti lista zemalja njemačkog "Robert Koh" instituta (RKI), kako bi se omogućilo putovanje u više zemalja.