Kurc: Koncept imunizacije ne bi funkcionisao

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc istakao je da koncept imunizacije kroz puštanje širenja korona virusa ne bi funkcionisao i da je zbog toga srećan što je išao putem restriktivnih mera.

Kurc je, sinoć za dnevnik ORF-a, povodom njegove ranije izjave da Austriji predstoji "Oluja", kazao da je oluja u toku, ali srećom ne u Austriji, već u drugim zemljama.

"Vidimo da je Austrija dobro prošla kroz ovu krizu, dok divlja teška oluja u drugim zemlama. Nadam se da ćemo biti pošteđeni najtežeg. Ali to je moguće samo ako ostanemo disciplinovani kao do sada", objasnio je on.

Kurc je rekao da je vlada napravila plan labavljenja mjera, nakon što je utvrđeno da je stopa zaraženosti stanovništva u domenu promila, odnosno nešto ispod 1 odsto.

Kaže da će, na dalje djelovanje, uticati različti parametri, kao što su stopa smrtnosti, broj osoba na intenzivnoj nezi, koliko je hospitalizovani, kao i rezultati testiranja.

Ali pošto je poznato da 80 odsto ljudi nema nikakve simptome, te rezultate treba preračunati uzimajući i to u obzir.

"Ako se promeni trend onda ćemo povući ručnu", poručio je on.

Na kritike pojedinaca da korona virus nije ništa opasniji od gripa, Kurc je jasno poručio:

"Ko to priča taj je glup".

"Nervirao sam se od samog početka što se korona virus poredio sa gripom. Smrtnost kod korona virusa je značajno veća. Kod gripa ne mogu da se setim da se ikada postavilo pitanje da li su kapaciteti na intenzivnoj njezi dovoljni. Takođe i korona se brže širi, a i protiv gripa postoji vakcina", rekao je on, dodajući da te dvije bolesti ne mogu da se porede.

Kaže da je restriktivno delovanje austrijske vlade spasilo živote, jer su sve studije pokazale da bi, da nisu preduzete te mere, bilo na stotine hiljade mrtvih.

"Uostalom mnogi nas kopiraju. Bilo je onih koji su, kao u Velikoj Britaniji i Holandiji, htjeli da idu drugim pravcem, ali su promijenili strategiju u borbi protiv korone", podvukao je Kurc.