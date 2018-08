Kurc: Nemoguće primiti sve izbjeglice

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc savjetovao je CDU u njemačkoj pokrajini Tiringen da ne ulazi u koaliciju sa desničarskim AfD i podvukao da nije moguć neograničen prijem azilanata u Evropi, već da je neophodna zaštita spoljnih granica EU.

Kurc je sinoć govorio na godišnjem prijemu CDU Tiringen u Erfurt i podržao njenog lidera Majka Moringa, kojem ne bi savjetovao da uđe u saradnju sa AfD.

Pred oko 3.300 članova CDU, on je na konstataciju da se očekuje da će AfD na pokrajinskim izborima dobro proći i pitanje da li bi Moringu savjetovao da uspostavi koaliciju sa tom strankom, pošto je on sam ušao u saradnju sa Slobodarskom partijom Austrije (FPO) u Beču, odgovorio: "Ne, ne bih mu to savjetovao".

Kurc je poručio da se ne može preslikati politički sistem, i da AfD i FPO ne mogu da se porede.

Rekao je da koalicija njegove Narodne partije (OVP) sa FPO nije imala alternativu poslije izbora na jesen prošle godine, jer je Socijaldemokratska stranka (SPO) odbila da bude "junior partner".

Kurc je izrazio uvjerenje da će Moring za Tiringen donijeti ispravan izbor i podsjetio da šef CDU u Tiringenu odbija saradnju sa AfD.

Kurc je na skupu CDU govorio o zaštiti spoljne granice EU, dok su ljevičari ispred hale protestovali protiv njega nazivajući ga "Bebi Hitlerom".

Istakao je da je cilj austrijskog predsjedavanja EU da se smanje tenzije u EU.

Izrazio je zadovoljstvo što je nakon duge svađe u junu, na Samitu EU, konačno napravljen važan napredak kod teme azil.

"Nije moguć neograničen prijem azilanata u Evropi, već zajednička zaštita spoljnih granica i pomoć u zemljama porekla", podvukao je Kurc, dodajući da će Unija raditi na jačanju Fronteksa, te da Italija i Grčka neće biti ostavljene same.

Osvrnuo se i na granične kontrole između Njemačke i Austrije, rekavši da svi mi imamo odgovornost da učinimo ih nepotrebnim.

Na skupu CDU Kurc je bio upitan i za tijesan odnos Austrije sa Rusijom, na šta je kazao da želi da svi kanali za dijalog ostanu otvoreni.