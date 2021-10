Kurc: Postoje SMS-ovi odranije, danas ne bih tako

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc obratio se večeras građanima Austrije, ističući da namjerava da što je to brže moguće pokaže da su optužbe protiv njega netačne i ukazao spremnost njega i njegove Narodne partije (OVP) na nastavak rada u Vladi.

"Proteklih dana vidljiva je iritacija i nesigurnost. Mnogo toga se miješa, a važno je da se neke stvari razdvoje. Na jednoj strani postoje SMS poruke od prije par godina, neke su i od mene, koje su u emociji tako formulisane kako to danas ne bih uradio. Na drugoj strani postoje optužbe za krivična djela protiv mene koje su netačne'', objasnio je on.

Kurc je kazao da je dobro što u pravnoj državi, kakva je Austrija, svako ima mogućnost da dokaže da je riječ o netačnim optužbama.

"Predsjednik Austrije rekao je večeras da pretpostavka nevinosti mora da važi za svakog, a mislim da političari ne treba da budu bolje tretirani po tom pitanju od građana, ali ne i lošije. Dobro je što ću moći u daljem postupku da negiram sve optužbe protiv mene'', dodao je.

Kurc je istakao da će učiniti sve da se obezbijedi što brže rasvjetljavanje cijelog slučaja, jer je to prije svega, kako je naveo, u njegovom interesu.

''Pored pitanja optužbi za nešto iz 2016.godine, postavlja se i pitanje šta je sa vladom i zemljom. Kao kancelar i predsjednik OVP razgovarao sam sa timom iz moje stranke i došli smo do zaključka da kao demokrate prihvatamo ako postoje druge većine u parlamentu, ali istovremeno želimo da naglasimo da smo kao tim u Vladi djelotvorni i da želimo dalje da radimo. To smo dokazali godinu i po dana sa koalicionim partnerom u borbi protiv pandemije, u oporavku privrede'', rekao je on.

Kurc je naglasio da će ostati u stalnom dijalogu sa predsjednikom države i učiniti sve za očuvanje stabilnosti zemlje, ali i sa vicekancelarom kojem će, kako je naveo, ponuditi razgovore o daljem radu Vlade.