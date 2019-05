Kurc najavio prijevremene izbore

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc saopštio je večeras da će predsjedniku Austrije predložiti da raspiše prijevremene izbore u najskorijem roku.

Ralozg za takvu odluku je ostavka vicepremijera Hajnca Kristijana Štrahea, lidera Slobodarske partije (FPO), koju je on podnio nakon pojavljivanja snimaka na kojima se vidi kako navodno nećaki jednog ruskog milijardera obećava državne poslove za finansijsku podršku njegovoj stranci, Kurc je na konferenciji za štampu koja je bila najavljivana za poslije podne, pa nekoliko puta odlagana, rekao da je poslije svega imao više mogućnosti, ali se odlučio da predloži predsjedniku da raspiše prijevremene izbore.

"Mogao sam lako da se održim na vlasti promjenom ljudi u vladi i činjenjem kao da ništa nije bilo ili da izvršim leteću promjenu uvodeći Socijaldemokratsku partiju (SPO) i da ponovo dobijemo isti zastoj u funkcionisanju vlade, a što sam kritikovao godinama i što ne treba našoj zemlji. Meni lično to ne bi bio ispravan put, jer sam ušao u politiku ne da zauzimam neku funkciju, već da učinim nešto za zemlju i građane", objasnio je Kurc.

Kazao je da je njegov cilj da radi za Austriju, da je svojim pristupom i krusom promjeni, uz podršku većine građana, ali bez incidenata i skandala.

"Vjerujem da to trenutno nije moguće ni sa kim. FPO to ne može, SPO ne dijeli moj pristup, a male partije su premale da budu podrška. Zato sam danas predsjedniku predložio raspisivanje prevremenih izbora u najskorijem roku", rekao je Kurc.

Ocijenivši da su posljednja 24 sata bila dramatična, podsjetio je da je prije dvije godine izašao na izbore da donese promjene zemlji, koja je bila paralisana zastojem u vladajućoj koaliciji, obilježena kulturom svađe i gdje je sistem bio važniji od građana.

"Zato su građani 15. oktobra 2017. svjesno glasali za promjene. Tada sam rekao da ću uvijek biti veran onome što sam obećao, šta god da se desi. Obećao sam da ću istinu govoriti i kada je to neprijatno. Rekao sam da ću činiti sve što je ispravno i potrebno. To je uvijek bio moj stil i ostaće tako", poručio je Kurc.

Rekao je i da je bio svjestan da će put sa FPO kao partnerom izazvati brojna protivljenja, ali i da je tada to bila jedina stranka spremna na saradnju.

I sada, nakon dvije godine, dodao je, sprovedeno je ono što je obećano građanima.

"Uspjeli smo da politiku zaduživanja prekinemo, smanjimo poreski teret na zaposlene, ilegalnu migraciju značajno smanjimo i uspjeli smo da pokrenemo reforme u obrazovanju, da spojimo socijalna osiguranja i vratimo Austriju po pitanju digitalizacije na vrh EU. I pored neprijatnih događaja zato želim da zahvalim članovima vlade, bez obzira iz koje su stranke", kazao je.

Rekao je i da je u prethodne dvije godine morao mnogo da se uzdržava, navodeći incidente poput onih sa ksenofobičnim pjesmama, desničarskim grupacijama i stalnim pojedinačnim ispadima članova FPO.

"Iako se nisam uvijek javno izjašnjavao, bilo je situacija u kojima mi je to teško padalo, ali u duhu saradnje nisam reagovao raskidanjem koalicije", objasnio je on.

Poslije jučerašnjeg videa, međutim, kako je rekao, "prekipjelo je".

Iako metode snimanja jasno prezire, kaže da je sadržaj ipak takav kakav je.

"Šta je o meni rečeno od uvreda do glasina to nije bitno. Ono što je teško i problematično su ideje zloupotrebe vlasti, ophođenje prema novcu poreskih obveznika i stepen razumijevanja prema medijima. FPO šteti time reformskom projektu i putu promjena, ali i ugledu Austrije i to ne odgovara političkom pristupu koji imam, a to je da moramo da služimo građanima i državi", objasnio je Kurc.

Kako je rekao, poslije današnjih razgovora sa predstavnicima FPO nije stekao utisak da u toj stranci postoji želja za promjenom, izuzev dvije ostavke, a to bi, primjetio je, bilo i te kako potrebno.

Najavio je da će OVP i dalje da se zalaže za promjene i sprovođenje započetog kursa, te pozvao građane koji su bili zadovoljni dosadašnjim radom da ga podrže na izborima.

"U našoj zemlji moramo imati jasan odnos i jasan nalog građana jednom čovjeku koji treba da vodi državu. Za to ću se boriti naredih mjeseci", najavio je.