Kurc predstavio rad vlade: Austrija neće napuštati stavove i djelovanje EU

BEČ - Mandatar za sastav nove austrijske vlade Sebastijan Kurc istakao je večeras, prilikom prezentacije programa i članova buduće vlade, da Austrija neće napuštati jedinstvene stavove i djelovanje EU.

On je, na konferenciji za štampu, na kraju dana koji je počeo informisanjem austrijskog predsjednika Aleksandera van der Belena o završetku koalicionih pregovora, a nastavljen odobravanjem koalicionog sporazuma od strane stranačkih tijela, istakao da će buduća vlada u Beču biti jasno proevropska.



Nećemo napuštati jedinstvenu liniju EU po pitanju Rusije, poručio je Kurc čiji kabinet preuzima nadležnost za EU.



Kazao je da nova vlada želi da ojača subsidijarnost u EU, da radi na jačanju EU u oblastima gdje je potrebna saradnja, kao što su zajednička zaštita spoljnih granica, ekonomska i monetarna politika, ali i na tome da se Unija povlači iz onih oblasti koje se tiču nacionalne regulacije.



Ukazao je da su pripreme za preuzimanje predsedavanja EU u drugoj polovini iduće godine već dugo u toku.



Prema njegovim riječima jedan cilj je da se da doprinos da kurs EU po pitanju ilegalne migracije bude ispravan, s čim u vezi je istakao da podržava stav predsjednika Savjeta EU Donalda Tuska da raspodjela izbjeglica ne riješava problem, već da treba zaštiti spoljne granice.



Takođe Austrija želi da doprinese poboljšanju bezbjednosti, pošto Evropa zbog terorizma i ilegalne migracije nije postala sigurnija.



Kurc je naglasio da Austrija želi da da doprinos da EU bude uspješnija u borbi protiv terorizma i radikalizacije.



Isto tako veliki cilj Austrije, za vrijeme predsjedavanja EU, biće jačanje ekonomskog uspjeha Unije.



Lider Slobodarske partije (FPO), koalicioni partner Kurcove Narodne stranke (OVP), Hajnc-Kristijan Štrahe podvukao je da slobodarci podržavaju i stoje iza EU, mirovnog projekta u EU.



Međutim, dodao je, kritički posmatraju neki razvoj U EU i da će to i dalje raditi.



Istovremeno poručuje da će prihvatiti zajednički stav, ako njihovi predlozi ne prođu u EU.



"Mi bismo željeli da se ukinu sankcije Rusiji. Pokušaćemo da se prikažemo kao medijatori po tom pitanju, da pokušamo da nađemo riješenje u interesu EU i Rusije. Ako ne možemo da nađemo većinu za naš stav ićićemo dalje zajedničkim putem", istakao je Štrahe.



Govoreći o koalicionom programu, Kurc je rekao da ga posebno raduje što je u Austriji, za razliku od drugih zemalja, na primjer Njemačke, pošlo za rukom da se brzo dogovori koaliciona vlada.



"Moj cilj je bio da imamo stabilnu i snažnu vladu do Božića i u tome smo uspjeli", rekao je on.



Kurc je kazao da je dogovoren program rada vlade koji sadrži 180 strana, a koji predstavlja osnovu za saradnju u narednih pet godina, koji može biti osnov za sprovođenje potrebnih promjena u zemlji.



"Te promjene su potrebne, jer se naša zemlja proteklih decenija dobro razvijala i čak u njemačkim medijima bila hvaljena kao ''Austrija bolja Njemačka'', ali je proteklih godina došlo do pada. Nismo više zemlja sa najmanjom stopom nezaposlenosti u EU. Uvjeren sam da Austrija može bolje i želimo da damo doprinos i zajedno vodimo Austriju u bolju budućnost", istakao je on.



Rekao je da Austrija treba da bude zemlja u kojoj nema sve više pravila i propisa, već malo propisa, ali kojih se svi pridržavaju.



"Austrija treba i dalje da bude zemlja šarolikosti, ali u kojoj se poštuju osnovne vrijendosti, da bude zemlja u kojoj može biti moguće radom nešto steći, kao i zemlja u kojoj postoji uspješan socijalni sistem koji je podrška onima kojima je potrebna pomoć", objasnio je Kurc.



Najavio je da će nova vlada raditi na rasterećenju građana, kroz uštede u sistemu.



Kada je riječ o obrazovanju istakao je da mora da se omogući napredovanje kroz obrazovanje, te da niko ne smije ući u školski sistem bez znanja njemačkog, odnosno da će pred ulazak u školu djeca morati naučiti jezik, te da će se raditi na tome da niko neće napustiti školu a da ne zna da piše i računa.



Predviđeno je poboljšanje bezbjednosti kroz jačanje policije, kao i ponovno vraćanje na prvo mesto po pitanju digitalizacije - "želimo da budemo vodilja po pitanju izgradnje 5G mreže".



Štrahe je naglasio da je naziv programa rada vlade "Zajedno za našu Austriju", i da ima za cilj da građani bolje žive.



Prema njegovim riječima za penzionere se želi osigurati da najmanja penzija bude 1.200 evra neto mjesečno.



Po pitanju azila rekao je da osnova mora biti zaštita na određeno vrijeme, i vodilja sprečavanje zloupotrebe azila.



Najavio je i reformu javnog servisa ORF u cilju podizanja objektivnosti.



Što se tiče zabrane pušenja Štrahe je kazao da nova vlada jeste za zaštitu nepušača, ali i mogućnost da građani mogu sami da biraju, time što bi pušači imali zatvorene prostorije u kojima mogu da puše.



Isto tako kritikovano ponovno uvođenje ocijena od prvog razreda obrazovanja Štrahe je kazao da bez sistema vrednovanaj nema osnove na kojoj se može dalje graditi.



On je istakao da su sve dogovorene mjere "mnogi mali koraci u pravom smjeru, i da se samo na taj način može doći do vrha".



Istovremeno je kazao da su koalicion partneri svijesni da niko nije od njih mađioničar, i da pred sobom imaju puno posla.



Predstavljajući svoj tim u novoj vladi Kurc je podsjetio da je najavio da će sam birati svoje kandidate i da će se raditi o ekspertima, što je ostvario.



U novoj vladi OVP će biti zastupljena sa Kurcom na mjestu kancelara, ministrom finansija biće Hartvig Leger, ekonomije i digitalizacije Margarete Šrambek, pravosuđa Jozef Mozer, obrazovanja i nauku Hajnc Fasman, žena i porodice Juliane Bogner-Štraus, poljoprivredu, održivost i turizam Elizabet Kestinger, ministar u kabinetu kancelara zadužen za EU, medije, umjetnost i kulturu Gernot Blimel, a državi sekretar u ministarstvu unutrašnjih poslova biće Karoline Edštadler.



Iz FPO će mjesto vicekancelara i ministra za državnu upravu i sport biti lider Hajnc-Kristijan Štrahe, unutrašnjih poslova Herbert Kikl, odbrane Mario Kunasek, infrastrukture i saobraćaja Norbert Hofer, socijalna pitanja, rad i zdravstvo Beate Hartinger, spoljnih poslova Karin Knajsel, a državni sekretar u Ministarstvu finansija Hubert Fuhs



Kurc je kazao da je spisak ministara prihvatio predsjednik Austrije.



Inače oba koaliciona partnera su najavila da će, za razliku od dosadašnje prakse, sporove među članovima u vladi, rešavati interno, a ne javno.