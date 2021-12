Kurc se povukao: "Bila mi je čast da služim zemlji 10 godina"

BEČ - Lider Narodne partije Austrije (OVP), bivši kancelar Sebastijan Kurc saopštio je danas da se povlači sa svih političkih funkcija i najavio da otvara novo poglavlje u kojem želi više da se posveti porodici i sinu Konstantinu, koji se rodio prije nekoliko dana.

Riječima "bila mi je velika čast što sam dobio priliku da služim zemlji deset godina, a sada idem u bolnicu po moju djevojku i sina", Kurc je saopštio povlačenje iz politike.

Kurc je kazao je da je proteklog vikenda donio odluku, kada mu se rodio sin.

"To je bio trenutak kada sam postao svjestan da ima mnogo toga lijepog u životu i izvan politike. Ovo je bilo zanimljivo poglavlje, ali sada je vrijeme za nešto novo", naglasio je Kurc koji se iz politike povlači sa 34 godine života.

Kurc je, u svom obraćanju medijima, rekao da osjeća zahvalnost kada pogleda unazad, na deset godina rada u Vladi, prvo kao državni sekretar, potom kao ministar spoljnih poslova, i onda kao kancelar.

"Da budem iskren veoma sam zahvalan za sve to vrijeme, sva iskustva koja sam mogao da steknem i na svemu što smo uspjeli da sprovedemo. Nadam se da smo moj tim i ja uspjeli zemlju da pomjerimo barem jedan mali korak u pravom smjeru. Uvijek sam davao sve od sebe”, objasnio je on.

Kurc je podsjetio da od samog početka nije skrivao svoja politička uvjerenja, a to je da građani moraju imati mogućnost da žive od svoje zarade, da je neophodno zaustaviti migraciju, da je važno podstaći privredu Austrije.

Ti stavovi, konstatovao je, dobili su podršku, ali i nailazili kod nekih na odbijanje, međutim u liberalnoj demokratiji, kaže, važno je da se vode diskusije sa svim, što je rado radio, posebno sa građanima širom zemlje.

"Imao sam mogućnost da mnogo naučim, jer je politika svestrana, a mjesto kancelara daje vam široku lepezu oblasti kojima se bavite. Prelijepo je kada možete nešto da pomjerite, kada imate osjećaj da činite nešto dobro. Ali istovremeno, na mjestu kancelara, svakog dana morate donositi brojne odluke, i već ujutro znate da će među njima biti i neke loše“, kazao je on.

Kurc je rekao da je svakodnevno bio izložen kritikama, ali da je to smatrao pozitivnim, jer mu je davalo dodatni elan da još više da od sebe.

"Moj tim i ja svom 10 godina radili 24 sata za zemlju. Stavili smo državu iznad svega, a za sve ostalo nije bilo vremena. U toj fazi zasigurno sam puno zapostavljao, prije svega porodicu“, dodao je on.

Kazao je da je obavljao političke funkcije uz najveće zadovoljstvo, koje je, proteklih dana, priznaje, malo opalo.

"Politiku sam uvijek shvatao kao takmičenje boljih ideja, ali posljednjih mjeseci moj politički dan je bio obilježen podmetanjima, lažima, neopravdanim optužbama. Moje oduševljenje politikom se zbog toga nešto smanjilo. Iako je to dio tako visokih funkcija, a znam to od kolega iz inostranstva koji su isto tako suočeni neopravdanim napadima. Međutim kada to sami doživite to je nešto što oduzima snagu, i što je kod mene malo ugasilo plamen“, naglasio je on.

Istakao je da zna da nije svetac, ali nije ni kriminalac, već samo običan čovek sa greškama i uspjesima.

Kurc je podvukao da se raduje posebno danu, iako to može trajati godinama, kada će pred sudom moći dokazati da su sve optužbe bile neopravdane i lažne.

On je ukazao da je sa sobom nosi mnogo utisaka, stekao iskustava, kroz razgovore sa brojnim ličnostima, kao i predsjednicima svjetskih sila Kine, SAD i Rusije.

Naglasio je da se oduvijek zalagao za produbljenje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, što mu je bio poseban prioritet, ali i sklapanje saveza u sprečavanju neispravnih odluka u EU.

Izrazio je zadovoljstvo što je pod njim Vlada uspjela da sprovede brojne stvari, a prije svega mu znači, kaže, što su povećane minimalne plate i penzije, što je uvedne porodični bonus.

Kurc je rekao da je pobeda na protekla dva glasanja bilo nešto što je najljepše što je doživio do rođenja deteta, što je premašilo, kaže sve što se do tada dogodilo.

"Izborne pobjede i rođenje djeteta nikada neću zaboraviti”, poručio je on.

Istakao je da se povlači iz politike, ali da mu je važno da iza sebe ostavi snažnu Narodnu partiju (OVP).

Podvukao je da je bio pogrešan utisak da se uspesi stranke mogu pripisati samo jednoj osobi, jer je OVP puna iskusnih snaga, mladih talenate, mnogih ljudi koji nose taj plamen u sebi koji sam ja imao.

Najavio je da će sutra biti održana sednica Predsjedništva OVP na kojoj će predati sve funkcije - lidera stranke, ali i šefa poslaničkog kluba.

“Za mene počinje novo poglavlje u životu, koje mogu danas pokrenuti. Radujem se vremenu sa djeteteom i porodicom, prije nego što ću se u idućoj godini posvetiti novim zadacima”, zaključio je on.