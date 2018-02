Kurc traži od Putina doprinos okončanju krvoprolića u Siriji

MOSKVA - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc tražiće danas, u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, doprinos Moskve u okončanju krvoprolića u Siriji.

Kurc je novinarima rekao da Rusija ima odgovornost da pomogne da se krvoproliće u Siriji, gdje vlada stravična situacija, okonča, te da je o tome razgovarao i sa evropskim partnerima, nemjačkom kancelarkom Angelom Merkel i drugima.

“U EU imamo jasna očekivanja od Rusije da će dati svoj doprinos. To će biti jedna od tema dašnjih razgovora, I to neću tražiti samo u ime Austrije, već I mnogih evropskih partnera”, najavion je on.

Kurc podržva ideju o učešću Austrije u mirovnoj misiji UN u istočnoj Ukrajini o čemu Moskva I Kijev imaju različita viđenja, i kaže da je Austrija spremna da da svoj doprinos kako bi zaustavila patnju ljudi.

“Možda će Austrija dobiti posebnu odgovornost, ako se uspostavi ta misija”, kazao je on,

Svoju posjetu Moskvi Kurc je objasnio “nastavkom predsjedavanja Austrije OEBS-u” i dodao da će na dnevnom redu razgovora sa Putinom biti i bilateralne, ali i teme EU.

“Rusija je jedan veliki međunarodni igrač. Tijesni kontakti sa zapadom su važni koliko i sa istokom”, istakao je Kurc i podsjetio da je Austrija oduvijek imala pozitivan stav prema Moskvi, navodeći da su diplomatski odnosi uspostavljeni još prije 500 godina.

Što se sankcija EU protiv Rusije tiče Kurc je kazao da Austrija učestvuje u oblikovanju evropske politike i da je i slijedi.

“Cilj sankcija je da se tenzije smanje, a odluka o sankcijama mora biti donijeta u Briselu”, poručio je on.

Kazao je da je neophodno da se poštuje Sporazum iz Minska ili da je neophodan napredak za pregovaračkim stolom, čemu ne postoji alternative.

Istovremeno Kurc smatra da treba, za svaki napredak u primjeni Sporazuma, olabaviti postepeno sankcije.

Kurc će se danas sastati u Moskvi, pored Putina,i sa ruskim ministrima privrede, energetike, ali i šefom Gasproma.