Kurc traži strože kontrole na austrijskim granicama

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izjasnio se za strože kontrole povratnika sa odmora na austrijskim granicama.

"Moramo strože kontrolisati. Hitno je potrebno da zdravstvene vlasti osiguraju opsežniju kontrolu", kazao je Kurc za dnevnik "Esterajh".

On je ukazao da je u odgovornosti svakog pojedinca da se pridržava svih mjera i da u roku od 48 sati uradi test na korona virus.

Kurc smatra svrsishodnim da se uvede testiranje direktno na granici.

"To smatram korisnim, ali to je u odgovornosti zdravstvenih vlasti", objasnio je on.

Kancelar je ujedno i kritikovao zdravstvene vlasti.

"Zdravstvene službe moraju biti bolje u svom radu. To se tiče pre svega sprovođenja testova. Traje još predugo dok pogođeni dobiju rezultate. Takođe moraju mjere karantina biti brže sprovedene", objasnio je Kurc.

Prema njegovim riječima, aktuelni rast broja novozaraženih je zabrinjavajući.

"Bilo je predvidivo da će putovanjima na odmor broj novih infekcija porasti", dodao je on.

Kurc se izjasnio i za otvaranje škola na jesen.

"Cilj je da se nastava održi. Ako dođe do sumnje u zarazu onda bi u tim školama trebalo sprovesti testiranje đaka. Eventualno zatvaranje škola treba za svaku školsku ustanovu pojedinačno ocijeniti", kazao je austijski kancelar.