Kurdi krompirom gađali američke vojnike

Stanovnici Kamišlija zasuli su američke vojnike krompirom, dok su prolazili kroz taj sirijski grad gdje većinom žive Kurdi.

Kako prenosi AP, vojnici SAD su tuda prolazili najvjerovatnije prilikom povlačenja iz Sirije.

Na video snimku koji je danas objavila kurdska novinska agencija, vidi se konvoj oklopnih vozila kako prolazi kroz Kamišli dok ih razjareni stanovnici zasipaju krompirom, uzvikujući na engleskom "Ne Amerika" i "Amerika je lažov".

Rojters je prethodno, pozivajući se na očevice, javio da su američke trupe ušle iz Sirije u Irak, preko graničnog prelaza Sahela u provinciji Dohuk.

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a