Kurdi tvrde da su odbili turski kopneni napad

DAAMSK - Kurdske snage saopštile su da su odbile tursku kopnenu ofanzivu na sjeveroistoku Sirije, javlja AfP.

Turska je u srijedu bombardovala ciljeve u područjima koja su pod kontrolom Kurda, kako bi otvorila put za invaziju ili kako zvanična Ankara kaže, kako bi uspostavila uspostavljanje tampon zone unutar Sirije, navodi agencija.

Turske snage pokušale su u srijedu kopneni napad na pogranični grad Tal Abiad, ali su Sirijske demokratske snage - de facto vojska autonomne kurdske administracije - rekle da su odbile napad.

Sirijske demokratske snage (SDF) su u četvrtak saopštile da su se oduprli drugom pokušaju upada u područje Ras al Ain, dalje na istoku.

Naše snage "suočile su se sa pokušajem terenske invazije turske okupacione vojske na osi Tal Halaf i Aluk", navodi se u izjavi SDF-a.

U toku su žestoke borbe između turskih trupa i boraca sirijskih demokratskih snaga u selima na granici između dvije zemlje, saopštio je danas kurdski zvaničnik.

"Žestoke borbe se nastavljaju dok turske snage pokušavaju da uđu u sela na granici", rekao je Mavran Kamišlo, portparol sirijskih demokratskih snaga, organizacije pod vođstvom sirijskih Kurda, prenosi "Reuters".

