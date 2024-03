Kutije s humanitarnom pomoći bačene iz vazduha u Gazu pale na ljude, ima mrtvih

GAZA - Nekoliko ljudi je poginulo i povrijeđeno nakon što se padobrani s kutijama humanitarne pomoći nisu otvorili i pali na ljude koji su čekali pomoć u Pojasu Gaze.

Prema riječima očevidaca, neki od padobrana s kutijama humanitarne pomoći koje su ispustili avioni nisu se otvorili i pali su na Palestince koji su čekali pomoć, prenose mediji.

Kutije su pale na civile koji su čekali humanitarnu pomoć u izbjegličkom kampu Shati i na ulici Jela na sjeveru grada Gaze. Bolnički izvori su naveli da ima mrtvih i povrijeđenih nakon pada kutija na ljude. Lokalni izvori navode da su povrijeđeni prebačeni u bolnice Al-Shifa i Al-Ahli u Gazi.

Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Jordan, Katar, Oman i Bahrein su prošle sedmice organizovali zajedničke akcije ispuštanja pomoći u Pojas Gaze. Palestinci koji su pokušali doći do pomoći i ranije su imali problema jer je humanitarna pomoć bačena u Gazu padala u more. Neki ljudi su ulazili u more u ribarskim čamcima, a neki plivali kako bi došli do prijeko potrebne humanitarne pomoći.

