Laburisti pobijedili u Velikoj Britaniji, Starmer novi premijer

Stigli su i zvanični rezultati - Laburistička partija je osvojila većinu u Donjem domu i formiraće sljedeću vladu u Velikoj Britaniji.

Sir Kir Starmer postaće sljedeći premijer zemlje.

Riši Sunak je nedavno priznao svoj poraz i pobjedu laburista na izborima.

"Laburistička partija je pobijedila na ovim opštim izborima, i pozvao sam sir Kira Starmera da mu čestitam na njegovoj pobjedi", rekao je on.

Lider laburista Kir Starmer se u centru Londona obratio masi samo nekoliko minuta nakon što je potvrđena većina laburista.

"Uspeli smo. Bili ste u kampanji za to, borili ste se za to – i sada je to stiglo. Promene počinju sada", rekao je on, prenosi "Telegraf".

On je dodao da sada Velika Britanija može "ponovo da se raduje (i) da uđe u jutro".

U međuvremenu, njegova stranka nastavlja da osvaja sve više mesta u Donjem domu - a procjenjuje se da će ih imati čak 410.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.