Lajčak: Poruka solidarnosti i prijateljstva za Zapadni Balkan

BRISEL - Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, u danu kada EU obilježava Dan Evrope, poslao je poruku solidarnosti i prijateljstva partnerima na Zapadnom Balkanu.

Lajčak je, povodom obilježavanja Dana Evrope, na svom Twitter nalogu podsjetio na reijči Roberta Šumana, začetnika ideje evropskog ujedinjenja.

"Prije 70 godina Robert Šuman je rekao da Evropa neće biti stvorena ođednom, niti na osnovu jednog plana, već kroz konkretna dostignuća i solidarnost. Danas, 70 godina kasnije, mi tu poruku solidarnosti i prijateljstva šaljemo našim patnerima na Zapadnom Balkanu", napisao je Lajčak na Twitter nalogu.

EU ovog 9. maja obilježava 70 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije koja je pokrenula ideju o stvaranju Evropske zajednice uglja i čelika preteče današnje EU.

