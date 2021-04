Lajen otkrila kako se osjećala tokom sastanka kod Erdoana

BRISEL - Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas je izjavila da se osjećala povrijeđeno i usamljeno tokom sastanka sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom ranije ovog mjeseca i dodala da je tretirana loše samo zato što je žena.

"Prva sam žena predsjednik Evropske komisije. Pošto sam predsjednica, očekivala sam da u skladu s time budem tretirana kada sam bila u Turskoj, ali nije bilo tako", rekla je Fon der Lajen poslanicima EU, prenosi EP.

Fon der Lajen je dodala da ne može da nađe opravdanje zbog načina na koji je tretirana.

"Jedino što mogu da zaključim je da se tako desilo jer sam žensko. Da li bi se ovo desilo da sam nosila odijelo i kravatu", zapitala je ona.

Ona nije javno okrivila Erdoana ili Mišela za neprijatnost, ali je rekla da nije vidjela da nedostaju stolice na prethodnim sličnim susretima.

"Osetila sam se povređeno, samo, kao žena i Evropljanka. Ne radi se o mjestu za sjedenje ili protokolu. Ovo govori o tome ko smo u srži. Ovo zadire u vrijednosti za koje se Unija zalaže i pokazuje koliko treba da idemo još da prije nego što žene počnu da se tretiraju jednako, svaki put i svuda", ocijenila je predsjednica EK.

Fon der Lajen i predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel su se nedavno susreli sa Erdoanom u Ankari povodom tenzija između Evropske unije i Ankare, a u kabinetu su bile dvije stolice, za Erdogana i Mišela, dok je Fon der Lajen stajala pored muškaraca i izražavala čuđenje uz "hm" zvuk, koji je označavao razočaranje, dodaje AP.

Meeting between two EU leaders and Turkish president Erdogan. European Commission President Ursula von der Leyen the only one who didn’t get a chair. Protocol officers everywhere are screaming. pic.twitter.com/NTwhUJa922