Lamborghini stopirao razvoj električnih vozila, polaže nadu u sintetička goriva

Uprkos tome što se već obavezao na potpuno elektrifikovane modele u svojoj floti, Lamborghini će se posvetiti električnim automobilima tek kada bude poznata budućnost sintetičkih goriva.

Predsjednik i izvršni direktor Lamborghinija, Stefan Vinkelman, izjavio je za britanski Autocar da njegova kompanija "može sebi da priušti da zadrži svoje opcije otvorene još nekoliko godina".

"Sportski automobili na sintetičko gorivo bili bi lak korak za nas, ali moramo da sačekamo i vidimo šta će zakonodavci odlučiti o njima i da li možemo da postignemo globalni sporazum o njihovoj održivosti", rekao je Vinkelman.

"Mi smo globalna kompanija, tako da nije dobro ako im je dozvoljeno korišćenje samo u jednoj oblasti. Plan je da naši modeli 'za svaki dan', SUV Urus i budući Lanzador GT budu potpuno električni do kraja decenije. Za supersportske automobile, planiramo hibridizaciju. I tako, s obzirom da je tipičan razvojni ciklus novog sportskog automobila četiri godine, imamo još vremena da posmatramo i sačekamo dok slika ne postane jasnija", naveo je on.

"Svakako vidimo jasan trend naših mlađih kupaca ka održivosti. Ukupan karbonski otisak našeg brenda, u smislu emisija svih naših automobila je zanemarljiv, ali naš osećaj društvene odgovornosti za brend je mnogo veći i to moramo da poštujemo", nastavio je Vinkelman.

Vinkelman kaže da ga ne plaši ideja da Lamborghini bude potpuno električni, čak i kada je reč o najmoćnijim supersportskim modelima.

"Kada pogledam unazad pet do šest godina, kada smo donijeli odluku o hibridnom pogonu, to je bila teška odluka. Niko nije mislio da će to biti prihvaćeno. Dakle, o javnom mnjenju morate razmišljati kao o filmu, a ne kao o snimku", dodao je on.

"Jasno je da će doći vrijeme kada će sportski električni automobili biti poželjniji od automobila sa konvencionalnim motorima. (Njihova) izlazna snaga je već tako neverovatna. Ono što moramo da dokažemo nisu performanse, već dinamika vožnje i uzbuđenje", rekao je on.

"Moja sumnja u vezi sa sintetičkim gorivima je prisutna. I dalje će biti milijarde automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem na putu do 2035. godine, a ako želimo da napravimo najveću razliku u globalnim emisijama, najbolji način da to uradimo, u teoriji, je e-gorivo. Ali nisam uveren da je to sada izvodljivo jer cijela industrija ulaže u tehnologiju baterija", zaključio je on.

(B92)

