Lančani sudar 42 vozila kod Budimpešte: Automobili izgorjeli, desetine povrijeđenih (FOTO, VIDEO)

BUDIMPEŠTA - Više desetina osoba je povrijeđeno u sudaru pet kamiona i 37 automobila na auto-putu kod mjesta Herceghalom, u mađarskom okrugu Pešta, saopštila je policija u Budimpešti.

Nezgoda se dogodila danas oko 14.25 časova na 26 kilometaru dionice auto-puta, u traci koja vodi iz Budimpešte, prenose mađarski mediji.

There has been a mass car crash involving several vehicles, including trucks on one of #Hungary's main highways. Fortunately, and miraculously, no fatalities have occurred, but dozens are injured, some seriously. My thoughts are with the victims. Wishing them a swift recovery. pic.twitter.com/5H8PQzwjVe