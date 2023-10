Lančani sudar na auto-putu u Egiptu: Više od 30 mrtvih (VIDEO)

U sudaru više vozila u Egiptu poginule su 32 osobe, a 60 ih je povrijeđeno, prenijeli su državni tamošnji mediji.

Sudar više automobila dogodio se na auto-putu u regiji Beheira, koja se nalazi na sjevernoj obali Egipta.

A multi-vehicle crash in Egypt’s Beheira governorate kills 28 and wounds 60 others pic.twitter.com/LuTJoFWYmp