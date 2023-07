Lav luta ulicama Berlina, policija upozorila građane (VIDEO)

Vlasti koriste helikoptere kako bi pratile nešto za šta vjeruju da je ženka lava i pozvale su stanovnike da ostanu u kućama, prenosi Dojče Vele.

Policija je rekla da veterinarski stručnjaci i lovci takođe učestvuju u operaciji pronalaska životinje.

Stanovnici su navodno primili poruke putem aplikacija za upozorenje. Između ostalog, zamoljeni su da ne idu u šetnju šumom te da se sklone u svoje kuće ili automobile ako vide životinju.

Policija je saopštila da je informaciju o prisutnosti životinje dobila od svjedoka koji su je snimili kako napada i ubija divlju svinju.

Rekli su da ne znaju odakle bi životinja mogla doći, nakon što su provjerili u zoološkim vrtovima, cirkusima i skloništima za životinje koji su rekli da im ne nedostaje lavica.

"Rasporedili smo velike snage na mjesto kako bismo zaštitili stanovništvo", rekao je portparol policije.

Potraga za lavicom usredotočena je na opštinu Kleinmachnow na južnom kraju Berlina. Opština ima oko 20.000 stanovnika.

Portparol opštine rekla je da djeci u vrtićima nije dopušten ulazak u obližnje vrtove i da je prodavačima na tržnici savjetovano da trenutno ne postavljaju štandove.

