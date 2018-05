Lav napao vlasnika rezervata pred posjetiocima (UZNEMIRUJUĆE)

Vlasnik privatnog rezervata divljih životinja "Marakele predator" u Južnoafričkoj republici zadobio je teške povrede nakon što ga je pred posjetiocima jedan lav prvo odvukao, a zatim i napao.

Šezdesetsedmogodišnji Majk Hodž iz Velike Britanije odvezen je u bolnicu sa povredama vrata i vilice koje su nastupile nakon što je ušao potpuno nezaštićen u ograđeni dio u kojem su se nalazili lavovi.

"Majk je sa jednim od svojih rendžera otišao do kapije da provjeri supstancu čudnog mirisa koja je uznemiravala lavove. On ima dosta iskustva i zna kako da postupa sa njima, ali nešto je očigledno pošlo po zlu", izjavio je njegov prijatelj za magazin "The Sun".

Šokirani posjetioci su odmah u panici počeli da vrište, a lav je nekoliko trenutaka nakon što je napao Hodža usmrćen puškom, prenose mediji.

(Blic.rs)