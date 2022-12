Lavina u Austriji zatrpala najmanje 10 ljudi

TRITKOPF - Lavina na zapadu Austrije u blizini Tritkopfa, zatrpala je najmanje 10 ljudi na skijalištu odmarališta, javila je austrijska novinska agencija "APA".

Lavina je krenula oko 15.00 časova, a jedna osoba je spašena. Oko 100 ljudi učestvuje u potrazi, koja će se vjerovatno nastaviti i tokom noći.

