Lavina u Švajcarskoj: Helikopteri nadlijeću teren, ne zna se koliko je nestalih (VIDEO)

Spasilačke ekipe u Švajcarskoj tragaju za ljudima koje je odnijela lavina koja se oko 14 časova danas dogodila u Carmatu.

U ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi nestalo, a područje nadlijeću i helikopteri.

"Vidio sam kad je lavina krenula, djelovalo je strašno. Mislim da tri ili četiri helikoptera tragaju za nestalima", rekao je jedan od očevidaca.

Nadležni su rekli da je nestalo najmanje troje ljudi.

Na društvenim mrežama kruže snimci trenutka kada je krenula lavina kod popularnog skijališta, prenosi Telegraf.

Major avalanche in Zermatt - several people feared to be trapped- let's hope there are no victims #Zermatt #Riffelberg video by @Alpenweerman #Lawine #Lawinenniedergang pic.twitter.com/YTf8bAQr2p