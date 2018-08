Lavrov: Amerika je "grobar" dolara

ANKARA - Najgrublja zloupotreba dolara od SAD dovešće do njegovog slabljenja, ubijeđen je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov.

"Siguran sam da će ovakve najgrublje zloupotrebe uloge američkog dolara kao svjetske rezervne valute dovesti do njegovog slabljenja. On će padati i sve više država, koje čak nisu ni dotakle američke sankcije, oslobađaće se dolara i oslanjati se na pouzdanije partnere sa tačke gledišta korišćenja njihovih valuta“, izjavio je on.

On je rekao da američke sankcije protiv Turske potkopavaju princip svjetske trgovine.

"One su nezakonite, potkopavaju sve principe međunarodne trgovine koje su usvojile UN, u skladu sa kojima je nezakonito usvajanje jednostranih prinudnih ekonomskih mera“, izjavio je ruski ministar.

On je podsjetio da Turska nije uvela sankcije Rusiji.

"U sferi spoljne politike, Rusija i Turska vode nezavisnu politiku. Mi visoko cijenimo odbijanje partnera da se pridruže antiruskim sankcijama“, zaključio je on, prenosi Sputnik.