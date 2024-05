Lavrov: Cilj da se slome Srbi još traje

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da i dalje traju nastojanja da se Srbi slome pa se zbog toga pokušava izglasati rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, kao i da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedini koji se u BiH bori za dejtonske pricipe.

"Cilj da se slome Srbi još traje. Prije deset godina pokušali su da takvu rezoluciju donesu na Savjetu bezbjednosti UN. Mi smo uložili veto", rekao je Lavrov za ATV.

Lavrov je istakao da je nemoguće objasniti čime se rukovode Evropljani dok guraju tu ideju, osim jednim da su Srbi previše svojeglavi. On je istakao da su Srbi previše samostalni u svom ponašanju, da se ne pokoravaju zahtjevima da se pridruže sankcijama protiv Rusije, neće da priznaju nezavisnost takozvanog Kosova, ne žele da samoproglašeno Kosovo bude član međunarodnih organizacija, a za Zapad je to sada faktički ultimatum Beogradu.

Lavrov je rekao da u BiH kao glavnog negativca prikazuju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji navodno ruši Dejton, iako je on jedini koji se sa svojim timom bori u BiH za dejtonske principe.

Šef ruske diplomatije podsjetio je da samoimenovani njemački visoki predstavnik, koji je nelegitiman jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti, pokušava da na sve načine da diskredituje Republiku Srpsku i zastupa stav o unitarizaciji BiH.

Pokušava, dodao je Lavrov, da igra sa nekim političkim snagama srednjobosanskih Hrvata, ali, ipak, i oni imaju svoje viđenje toga kako će braniti identitet i principe Dejtona o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda.

"Sve je to tužno. To rade ljudi koji s vremena na vrijeme optužuju nas i druge zemlje za kršenje Povelje UN, za kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti. A to što oni sada guraju u svojstvu dnevne agende za BiH jeste direktno potkopavanje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN", rekao je Lavrov.

On je dodao je možda baš zbog toga predstavnik SAD pri UN u Njujorku Tomas Grinfild poslije donošenja rezolucije o pozivu na prestanak vatre u Pojasu Gaze tokom mjeseca ramazana rekla da je rezolucija donesena, da SAD to nisu ometale, da su bile uzdržane, ali da svi znaju "da ova rezolucija nije obavezujuća".

"Uprkos tome što je u Povelji UN napisano da su sve rezolucije Savjeta bezbjednosti obavezujuće. Ali, vidite za SAD rezolucije o Palestini, Balkanu, ako zastupaju interese srpskog naroda, nisu obavezujuće. I to treba imati na umu", istakao je Lavrov.

Beogradu, napomenuo je Lavrov, iz Brisela govore da, ako hoće da postane član EU, treba da prizna samoproglašeno Kosovo i pridruži se sankcijama protiv Rusije, a da članstvo u EU automatski podrazumijeva borbu protiv Rusije.

On je naveo da to govore Srbima, a pritom u potpunosti ignorišu istoriju prijateljstva dva naroda, zajedničkih bitaka za slobodu, za nezavisnost, za pravoslavlje, za Slovene, jer ništa od toga Zapad ne interesuje.

"Čak bih rekao, interesuje ih, ali sa predznakom minusa i upravo zbog toga to treba uništiti", istakao je Lavrov. On je podsjetio na sramnu odluku, odnosno glasanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope da takozvano Kosovo bude primljeno u Savjet Evrope kao država, kao punopravan član.

"Svi znaju da je Kosovo teritorija potpunog bezakonja. Ali naše zapadne kolege se ne crvene, oni o tome govore tako kao da je to skoro svetionik demokratije. Tamo nikada nije bilo nikakve demokratije, to je teritorija organizovanog kriminala, teritorija etničkog čišćenja u odnosu prema Srbima", rekao je Lavrov.

Ukazao je i na to da je očigledno da na takozvanom Kosovu iskorjenjuju pravoslavlje i da se Zapadu to sviđa.

"Zapad želi da se pravoslavlju nanese nepopravljiva šteta i da se pravoslavni svijet nađe pod rukovodstvom istanbulskog patrijarha koji se nalazi pod direktnom komandom Sjedinjenih Država. Oni ga finansiraju i on ispunjava sve njihove hirove. Ista je politika i prema Republici Srpskoj", ocijenio je Lavrov.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.