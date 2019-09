Lavrov: Kako Zapad sankcijama i ratom brani demokratiju

MOSKVA - Zapad se predstavlja kao branilac liberalnih vrijednosti, a u isto vrijeme vodi politiku sankcija, vojnih prijetnji i bombardovanja suvjerenih država, napisao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u autorskom tekstu u ruskom magazinu "Rusija u globalnoj politici".

"Liberalizam, za koji se Zapad predstavlja da ga brani, fokusira se na pojedincima i njihovim pravima i slobodama. Zato se postavlja pitanje na koji je način to povezano sa politikom sankcija, ekonomskih pritisaka i otvorenih vojnih prijetnji protiv brojnih nezavisnih država, kao što su Kuba, Venecuela, Severna Koreja i Sirija", naveo je Lavov u članku objavljenom povodom početka 74. redovnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

On je ukazao na to da sankcije direktno pogađaju obične ljude i njihovu dobrobit i krše njihova socijalno-ekonomska prava.

"Kako je bombardovaje suvjerenih država, svjestan čin uništavanja njihove državnosti koji je doveo do gubitka stotina hiljada života i osudio milione Libijaca, Sirijaca i drugih naroda na ogromnu patnju doprinijelo zaštiti ljudskih prava", zapitao je Lavrov.

On je naglasio da zemljama koje sebe predstavljaju kao uzor demokratije do demokratije u stvari stalo samo kada zahtjevaju da druge zemlje urede svoje sisteme po ugledu na Zapad, ali kada je potrebno uvesti demokratiju u međudržavne odnose, one izbegavaju iskrene razgovore ili pokušavaju da interpretiraju međunarodno pravo po sopstvenom nahođenju.

Šef ruske diplomatije kritikovao je i vize i ostale sankcije Zapada protvi Rusa na Krimu, ističući da su oni kažnjeni zbog izražavanja svoje demokratske volje za ponovno ujedinjenje sa svojom istorijskom domovinom.

"To je u suprotnosti sa osnovnim pravom naroda na samoopredjeljenje, kao i sa pravom ljudi na slobodu kretanja, garantovanu međunarodnim konvencijama", naveo je Lavrov.

Prema njegovim riječima, liberalizam je u svom zdravom, neiskrivljenom obliku tradicionalno bio važna komponenta međunarodne političke misli, uključujući rusku.

On je, međutim, naglasio da raznolikost modela razvoja ne dozvoljava stav da zapadno shvatanje liberalnih vrijednosti nema alternativu.

"Te vrijednosti se ne mogu nametnuti bajonetima, ne uzimajući u obzir istoriju zemalja i njihove političke i kulturne osobenosti", rekao je Lavrov, ističući da je statistika tuge i razaranja koji su rezultat "liberalnog" bombardovanja, kazala kuda to može da odvede.