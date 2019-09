Lavrov: Makron ima podršku Rusije za iranski sporazum

MOSKVA - Rusija podržava inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se spasi iranski nuklearni sporazum iz 2015. godine, iz kojeg su se jednostrano povukle Sjedinjene Američke Države.

To je saopštio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov govoreći pred studentima moskovskog Instituta za međunarodne odnose i Diplomatske akademije ruskog MIP-a, prenosi TAS S.

Makron je obavijestio ruskog predsjednika Vladimira Putina o toj inicijativi tokom susreta u Bregansonu.

"Predsjednik Putin podržava kako razmišlja predsjednik Makron. Nadamo se da će francuska akcija donijeti rezultate", istakao je Lavrov.

On je najavio da će se sastati sa iranskim kolegom Zarifom.

"Vjerujem da ćemo kroz razgovore postići bolje razumijevanje kako da realno postignemo dobre rezultate u ovoj inicijativi. Rusija, zajedno sa ostalim članicama ovog sporazuma, ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu posvećenost", kazao je Lavrov.

On je naveo i da situacija u vezi sa Zajedničkim sveobuhvatnim akcionim planom i dalje izaziva zabrinutost.

"Kada su se SAD jednostrano povukle iz sporazuma, to je izazvalo zabrinutost. Sjedinjene Države se nisu tu zaustavile: one su zabranile ostalim državama da se drže sporazuma, iako se on smatra obaveznim po Rezoluciji Saveta bezbjednosti UN. Ovakva situacija je izazvala krizu, jer je veo sporazum baziran na balansu interesa", objasnio je Lavrov.

On je rekao da su mnoge strane kompanije pogođene poslije odluke Vašingtona da zabrani kupovinu iranske nafte, kao i svaki transfer koji bi podrazumijevao plaćanje u dolarima za iransku robu.

"Te kompanije zavise od američkog tržišta i od dolara. Naravno, Vašington podriva poziciju dolara kao svjetske valute ne samo zbog odluke o Iranu, već i zbog drugih zabrana da se koristi dolar u određenim zemljama čije vlade nisu po volji Amerikanaca."