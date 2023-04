Lavrov: NATO htio da uništi Rusiju, ali je na kraju ujedinio

NJUJORK - NATO je hteo da uništi Rusiju, ali ju je na kraju ujedinio, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije na konferenciji za novinare u sjedištu Ujedinjenih nacija.

"Plasirana je jedna tako lijepa stilska figura - ​​da je Rusija htjela da spriječi širenje NATO. Prvo, nismo to toliko želeli, ni vjerovali da je potrebno to sprečavati. Lagali su, sada to svi znaju, kako što su kasnije lagali o Minskim sporazumima i o mnogim drugim stvarima", rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

Lavrov je predočio da su zapadni lideri počeli da govore o Trećem svjetskom ratu, kada je Ruska Federacija "generalno ćutala" i izrazio nadu da će Zapad pokazati odgovornost i da neće govoriti o mogućnosti izbijanja Trećeg svjetskog rata ukoliko Rusija pobijedi u Ukrajini.

Govoreći o najavljenoj kontraofanzivi Kijeva, ministar Lavrov je ocijenio kao šizofrene izjave Zapada da će pregovori Ruske Federacije i Ukrajine početi nakon tog događaja i istakao da je jedan od ciljeva Rusije da spriječi da "predstavnici ruske kulture budu diskriminisani i istrebljeni u Ukrajini".

Prema njegovim riječima, SAD I EU manipulišu ukrajinskim pitanjem pribegavajući ucenama i prijetnjama kako bi skrenule pažnju zemalja u razvoju sa problema na Bliskom istoku.

"Amerikanci i Evropljani iskorišćavaju ukrajinsko pitanje, pokušavajući da ucjene i prijete zemljama u razvoju, skrećući njihovu pažnju sa problema Bliskog istoka i drugih regiona globalnog juga. Oni im govore da će se sve riješiti ako Rusija bude poražena", rekao je Lavrov, prenio je ranije TASS.

"Na taj način krize koje zemlje u razvoju već dugo nastoje da riješe, postaju predmet licemerja i kolonijalnog instinkta Zapada koji je opsednut svojim sebičnim interesima da sprovodi diktat cijelom svijetu, ignorišući kulture i tradicije drugih naroda i ismijavajući međunarodno pravo", dodao je Lavrov.