Lavrov: Ni ljekari u Berlinu nisu našli otrov u tijelu Navaljnog

MOSKVA - Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da ljekari berlinske klinike Šarite, u kojoj je liječen ruski opozicionar Aleksej Navaljni, nisu pronašli u njegovim analizama otrovne supstance, kao ni prethodno ruski ljekari u Omsku.

Lavrov je rekao da je to pronađeno samo u laboratoriji Bundesvera, prenosi TAS S.

On je takođe istakao da je Rusija zainteresovana da se ustanovi puna istina u vezi sa slučajem Navaljnog.

Navaljni je hitno prevezen u bolnicu u sibirskom gradu Omsk 20. avgusta, nakon što mu je pozlilo na letu iz Tomska za Moskvu. On je pao u komu, a njegove pristalice tvrdile su da je otrovan. Navaljni je 22. avgusta prebačen u Berlin na kliniku Šarite. Berlin tvrdi da je on otrovan nervnim agensom Novičok, a Moskva to kategorički odbacuje.