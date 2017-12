Lavrov Tilersonu: Agresivna retorika SAD pojačala tenzije

MOSKVA - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas američkom državnom sekretaru Reksu Tilersonu da je "agresivna retorika Vašingtona" pojačala tenzije na Korejskom polustrvu i da je neprihvatljiva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi.

Lavrov je taj stav prenio Tilersonu u telefonskom razgovoru, prenio je Reuters.

On su razgovarali i o narednim koracima ka rješavanju krize u Siriji i situaciji u Ukrajini.

Kremlj je ranije danas saopštio da je Rusija spremna da posreduje između Sjeverne Koreje i SAD u razgovorima čiji bi cilj bio smanjenje napetosti, ukoliko su obje strane voljne da Moskva preuzme tu ulogu.

"Rusija je spremna ukoliko je objema stranama to potrebno i ukoliko to žele. Nemoguće je postati posrednik između dvije strane ako samo jedna strana to traži, tako da je ovdje potrebna volja obje strane. Pošto Pjongjang i Vašington učestvuju u svađalačkoj retorici, spremnost Rusije je očigledna kako bi se utro put deeskalaciji napetosti", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

Reuters navodi da Moskva već dugo poziva dvije strane da pokrenu pregovore sa ciljem smanjenje napetosti oko nuklearnog i raketnog programa na kojem Sjeverna Koreje napreduje prkoseći već godinama rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN.

Podsjeća se da je juče ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao Vašington i Pjongjang da započnu pregovore, navodeći da je Rusija spremna da posreduju u takvim razgovorima. Iako su američke diplomate izjavljivale da teže diplomatskom rješenju, predsjednik SAD Donald Tramp je iznio tvrdnju da Pjongjang prvo mora da se obaveže da se odriče nuklearnog naoružanja pre početka bilo kakvih razgovora.