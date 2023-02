Lavrov: Zapad gleda na Moldaviju kao na "sljedeću Ukrajinu" (VIDEO)

MOSKVA - Zapad gleda na Moldaviju kao 'sljedeću Ukrajinu', a Gruzija se opire, rekao je šef ruskog ministarstva vanjskih poslova Sergej Lavrov u dugom intervjuu za TV kanal "Rossiya 24" i "RIA Novosti".

Govoreći o sukobu između Jermenije i Azerbajdžana, Lavrov je istakeo da će granice nezavisnih država ići duž granica saveznih republika. “Karabah je bio dio Azerbajdžanske SSR”, dodao je.

Lavrov se detaljno osvrnuo na temu rata s Ukrajinom i sukoba Rusije i Zapada.

Na temu mogućeg prekida specijalne vojne operacije Lavrov je odgovorio:

“Naša zadaća kao diplomata, naše vojske, koja rješava najvažniju zadaću osiguranja naše nezavisnosti, naši ljudi - oni vjerovatno ne misle kada će to završiti. Vođeni su željom da svoj posao obavljaju jasno, brzo i uz minimalne gubitke. I što ih aktivnije podržimo, svijet će prije shvatiti da tome treba stati na kraj."

Potom je dodao:

"I to će završiti samo ako posmatramo kraj pokušaja Zapada da potvrdi svoju hegemoniju”, rekao je gospodin Lavrov.

Lavrov je istakeo da u ovoj fazi Rusija teži "pobjedi na bojnom polju".

“Svi želimo da se ovo završi, ali ovdje nije bitan faktor vremena, već kvaliteta rezultata koje ćemo dati za naš narod, za one ljude koji žele ostati dio ruske kulture, a koje je kijevska hunta lišila svega ruskog dugi niz godina."

O sukobu Rusije i Zapada

Sve te izjave njegovih fanova i lutkara, ne vidim načina da ih smatram drugačije nego pokušajem da se "konačno riješi rusko pitanje", tj. Rusija mora doživjeti strateški poraz, da se više ne digne. dugo vremena."

"Ursula fon der Lajen rekla je da bi ishod rata trebao biti poraz Rusije, i to takav poraz da decenijama ne može obnoviti svoju privredu. Šta je to ako ne rasizam, ne nacizam, ne pokušaj "rješavanja ruskog pitanja"? Da, ne u plinskim komorama. Zasad! Do sada u Njemačkoj ima mnogo pristojnih ljudi koji neće dopustiti oživljavanje fašizma, ali ima i onih koji se uopšte ne bi protivili tome”, rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Rusija je sada "usred geopolitičke bitke":

“Nema potrebe sumnjati. A oni koji rješavaju praktične probleme na čelu, oni rade ono najvažnije. Oni su heroji, a podvizi koje čine takođe su podvizi za budućnost čovječanstva, koji će spriječiti stvaranje uslova za potpunu hegemoniju SAD-a.”

Lavrov tvrdi da “niko ne pokušava uvjeriti Kijev da se vrati pregovorima s Moskvom, dok se sam Zelenski ne osjeća kao nezavisna osoba; njime se manipuliše.”

“Amerikanci žele sve otopiti kako bi svi bili Amerikanci. Uvjerenost (SAD-a) u vlastitu nepogrešivost i superiornost glavni je razlog zašto se sada suočavamo s onim zemljama koje preko režima u Kijevu protiv nas vode hibridni rat," kazao je gospodin Lavrov.

Potom je još dodao:

"Sjedinjene Države i svi zapadnjaci su velike demokrate, ali demokratiju shvataju kao svoje pravo da svima ostalima nametnu shvatanje demokracije,” prenosi "Jam News".