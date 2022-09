Lavrov: Zapad nastoji da porazi Rusiju na bojnom polju u Ukrajini

​MOSKVA - Zapad na čelu sa SAD otvoreno nastoji da porazi Rusiju na bojnom polju u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za američki magazin "Njuzvik".

"Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici su spremni da žrtvuju Ukrajinu zarad svojih geopolitičkih ciljeva. Da bi ih postigli 'pumpaju' zemlju oružjem, a to dovodi do eskalacije i produženja sukoba. To odlaže izglede za njegovo rješavanje", rekao je Lavrov, prenio je TAS S.

Lavrov je istakao da je "pomahnitali" odgovor SAD i njihovih satelita na rusku specijalnu vojnu operaciju stavio tačku na čitavu eru saradnje između Moskve i Zapada.

"Oni za koje smo vjerovali da su ekonomski partneri od povjerenja izabrali su nelegitimne sankcije i jednostrani prekid poslovnih veza", kazao je Lavrov.

On je naveo da samporoglašene Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika i Zaporoška i Hersonska oblast imaju pravo na samoopredjeljenje prema povelji Ujedinjenih nacija i da će se Moskva prema njihovom izboru odnositi sa poštovanjem.

"Lideri DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti iznijeli su nedavno odgovarajuće namjere. Svi oni imaju pravo da koriste pravo na samoopredjeljenje u skladu sa Poveljom UN", naglasio je Lavrov.