Lavrov optužio SAD za provociranje Sjeverne Koreje

MOSKVA - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je SAD da pokušavaju isprovocirati Sjevernu Koreju kako bi ona intenzivirala svoj program razvoja nuklearnog arsenala.

- Dobija se utisak da se sve namjerno radi kako bi Kim Jong-un puknuo i učinio nove nepreporučljive korake - kazao je Lavrov, javlja BBC.

Amerikanci, rekao je on, "bi nama svima trebali objasniti šta oni žele".

- Ukoliko žele da nađu izgovor za uništenje Sjeverne Koreje, kako je američka izaslanica kazala u Savjetu bezbjednosti UN-a, onda neka to direktno i kažu i neka vrhovno američko rukovodstvo to i potvrdi - izjavio je Lavrov.

On je takođe dodao da "mi smo već nekoliko puta isticali da je stisak sankcija u osnovi došao do kraja, te da su one rezolucije kojima su uvedene sankcije trebale uključivati zahtjev za obnavljanjem političkog procesa, potrebu za ponovnim pregovorima. Međutim, Amerikanci u potpunosti ignorišu tu potrebu i ja mislim da je to velika greška".

Lavrov je odbacio zahtjev američke ambasadorice u Savjetu bezbjednosti UN-a za prekidanjem odnosa sa Sjevernom Korejom nakon posljednjeg testiranja rakete koje je ta zemlja izvela.

Rusija smatra da sankcije nemaju efekta i da bi se umjesto toga trebalo fokusirati na pregovore.

SAD su upozorile da će sjevernokorejska vlada biti "potpuno uništena" ako dođe do rata.