Lavrov upozorio Zapad: Borba protiv Rusije samoubilačka avantura

NJUJORK – Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je samoubilačkom avanturom pokušaje borbe do pobjede sa Rusijom, koja je nuklearna sila.

"Proglašen je cilj nanošenja strateškog poraza Rusiji. To je gotovo isto što su London i Vašington planirali u maju 1945. godine, kada su razvijali operaciju pod nazivom `Nezamislivo` za uništavanje SSSR-a i prije kraja Drugog svjetskog rata. Neću ovdje da govorim o besmislenosti i opasnosti same ideje borbe do pobjede sa nuklearnom silom, što Rusija jeste", rekao je Lavrov obraćajući se Generalnoj skupštini UN u NJujorku.

On je napomenuo da današnji anglosaksonski stratezi ne kriju svoje planove i očekuju da poraze Rusiju "rukama nelegitimnog neonacističkog režima u Kijevu".

"Oni već pripremaju Evropu da pohrli u samoubilačku avanturu", dodao je Lavrov, prenose agencije.

Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Lavrov je takođe rekao da je Rusija zabrinuta zbog izraelskog napada u Bejrutu u kojem je ubijen lider Hezbolaha Sajed Hasan Nasralah, rekavši da su takva "politička ubistva" postala uobičajena.

