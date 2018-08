Lažna uzbuna u bazi Rajt-Peterson u Ohaju

DEJTON - Baza američkih vazduhoplovnih snaga Rajt-Peterson saopštila je danas da je navodni incident u njenoj bolnici, zbog kojeg su intervenisale bezbjednosne i vatrogasne snage, zapravo bio lažna uzbuna i da je osoblje baze bezbjedno.

Do navodnog incidenta je, objašnjava se u saopštenju objavljenom na nalogu te baze na Twitteru, došlo tokom planirane vježbe koja je obuhvatila scenario sa aktivnim napadačem koji puca.

"Nepoznata osoba je pozvala broj 911 (za hitne slučajeve) misleći da je riječ o istinskom napadaču u bolnici baze. Kao rezultat, bezbjednosne snage su odgovorile na licu mjesta i počele su sistematsku evakuaciju cijele bolnice", navodi se u saopštenju.

U pokušaju da otvori zaključana vrata, jedan pripadnik snaga je upotrebio vatreno oružje, napominje se.

Bolnica je potom proglašena bezbjednom, a cjelokupnom osoblju je naloženo da tu zonu, za sada, izbjegava.

Prethodno je baza saopštila da se u njenoj bolnici, oko 12.40 sati po lokalnom vremenu, dogodio "navodni incident" i da su bezbjednosne i vatrogasne snage te baze odgovorile na incident.

"Naš prvi prioritet kada dođe do bilo kakvog incidenta jeste da zaštitimo naše pripadnike i pripadnice u Rajk-Petu. Bezbjednosne snage i vatrogasno osoblje naše baze obučeni su da brzo procene situaciju i preduzmu potrebnu akciju. Istraga je u toku", saopštila je baza ranije danas.

U saopštenju je napomenuto da je osoblje baze upućeno u sklonište dok se istraga ne završi.

Saobraćajna patrola države Ohajo i lokalna policija poslale su svoje osoblje u tu bazu, čiji se kompleks nalazi u blizini Dejtona na jugozapadu te američke savezne države, naveo je AP.

