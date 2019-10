Lažne vijesti - druga strana rata u Siriji

Turska ambasada u Australiji objavila je seriju fotografija koje prikazuju na koji način se vodi "kampanja dezinformacija" o poprištu sukoba u Siriji.

"Pristalice terorista organizacije YPG/PKK-a započeli su kampanju dezinformacija na društvenim medijima o protivterorističkoj vojnoj operaciji Turske u sjevernoj Siriji", napisala je Ambasada Turske u Australiji na svom zvaničnom Twitter nalogu objavljujući seriju fotografija kao dokaz.

Supporters of YPG/PKK terrorists on social media started a disinformation campaign about Turkey’s counter-terrorist military operation in northern Syria. #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/Y5wv2j6CCw