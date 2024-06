Let za nigdje: Boeing poletio, letio devet sati, pa sletio odakle je krenuo

Putnici British Airwaysa na letu BA195 iz Londona za Hjuston 10. juna 2024. godine doživjeli su neprijatno iznenađenje kada je njihov avion, nakon skoro devet sati leta, sletio nazad na polaznu destinaciju umjesto u teksaški grad, javlja Aerotime.

Prema javno dostupnim podacima sa platforme Flightradar24, let BA195 British Airways-a poletio je sa aerodroma London-Heathrow (LHR) u 09:57 po lokalnom vremenu, 32 minuta kasnije od planiranog.

Let je obavljen jednim od 18 aviona iz flote Boeing 787-9 Dreamliner (registracija G-ZBKN) i krenuo je prema zapadu preko Atlantskog okeana, dostigavši krstareću visinu od 38.000 stopa bez problema.

Avion je stigao do obale Labradora u Newfoundlandu, Kanada. Međutim, oko četiri sata i 30 minuta nakon poletanja iz Heathrow-a, avion je iznenada skrenuo ka jugu, a zatim prema istoku, vraćajući se ka polaznoj tački.

Avion je konačno sletio nazad na Heathrow u 18:54 po lokalnom vremenu, osam sati i 57 minuta nakon što je ranije tog dana napustio isti aerodrom.

Prema saopštenju British Airwaysa, povratak je izvršen kao miera predostrožnosti zbog, kako je avio-kompanija opisala, "manjeg tehničkog kvara".

Avio-kompanija se izvinila putnicima koji su preko noći bili smješteni u hotelima na Heathrowu, prije nego što su sledećeg dana (11. juna 2024.) ponovo poletjeli.

Iako British Airways nije otkrio tačan razlog za dugotrajno skretanje, neki mediji su naveli da je avion imao problema sa jednim od dva Rolls-Royce Trent 1000 motora.

Međutim, to se čini malo vjerovatnim, smatra Aerotime s obzirom na to da se avion potom vratio preko Atlantika – što je dugotrajan let preko vode, prenosi portal Aero.

Avion uključen u ovaj incident je star 7,8 godina, isporučen nov British Airwaysu u septembru 2016. godine. Avion ima kapacitet od 216 putnika u četiri klase (osam u prvoj klasi, 42 u poslovnoj klasi, 39 u premijum ekonomskoj klasi i 127 u ekonomskoj klasi).

U aprilu 2024. godine, putnici na El Al letu Boeing 787 za Dubai su takođe doživjeli sličan devetosatni "let u prazno" nakon što je njihov avion bio prinuđen da se vrati u Tel Aviv zbog nepredviđenih oluja na njihovoj destinaciji.

