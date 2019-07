"Leteći čovjek" sa puškom proletio pored Makrona

U Parizu je u toku parada povodom francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje, na kojoj je priređena spektakularna scena na defileu pred francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Ispred tribine na kojoj se nalazio predsednik Francuske Emanuel Makron, bivši džet-ski šampion Freki Zapata letio je na svom „Flajbord eru“, lebdećoj kupoli koja mu omogućava manevre kao iz naučnofantastičnih filmova.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da Zapata u ruci nosi automatsku pušku, što ukazuje da bi ta letjelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske.

„Parizijen“ navodi da je u pitanju letjelica koju kao gorivo pokreće kerozin i koja posjeduje pet mini turbo motora, koji omogućavaju brzinu do 190 kilometara na čas, a let može da traje do 10 minuta.

Makronu se očigledno dopala demonstracija “Flajbord era” pošto je uz široki osmijeh i aplauz pozdravio Zapatu, koji je odletio i prepustio mjesto drugim učesnicima parade.