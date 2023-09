Libija u strahu i od zaraza

TRIPOLI - Nakon katastrofalnih poplava koje su zahvatile istok Libije, a posebno grad Dernu, koji je sravnjen sa zemljom, ovoj zemlji prijete i zaraze.

Gradonačelnik Derne izjavio je da se strahuje da je do 20.000 ljudi stradalo u poplavama poslije pucanja brana u ovom libijskom gradu, prenosi BBC.

Katastrofalne poplave pogodile su istok zemlje u nedjelju.

Prema riječima gradonačelnika Derne, procjenjuje se da je od 18.000 do 20.000 ljudi stradalo kada su pukle dvije brane, poslije čega je došlo do cunamija, i to dok su ljudi spavali.

On kaže da su procjene zasnovane na broju naselja koje je uništila poplava.

Sve što je ostalo od Derne su ruševine i tijela stradalih, kaže za BBC fotograf koji radi u ovom gradu.

Neotkrivena tijela su i dalje ispod ruševina ili u moru, što povećava rizik od bolesti, objavio je BBC.

Radnici hitnih službi u Libiji su u trci sa vremenom da bi sahranili poginule u poplavama u gradu Derni - da bi spriječili širenje bolesti, saopštile su libijske hitne službe.

Televizija Al Hadat je objavila da su spasilački timovi uspjeli da uđu u nekoliko udaljenih oblasti u Derni i Susu, ali da postoje dijelovi do kojih je još teško doći. Iz tijela se uzimaju uzorci za analizu DNK radi identifikacije.

Ujedinjene nacije su upozorile da su desetine hiljada ljudi raseljenih u Libiji sada u opasnosti od bolesti koje se prenose zagađenom vodom.

Jens Lerke, zamjenik portparola Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih pitanja, rekao je za BBC da su bunari kontaminirani i da može doći do sekundarnog talasa bolesti ako se to hitno ne riješi.

Plaža u Derni prekrivena je stvarima iz nekadašnjih stanova: komadima odjeće, dijelovima namještaja i dječjim igračkama.

Mještanin Taha Muftah ispričao je za Newshour da se, kada su se brane srušile, začuo zvuk koji podsjeća na bombardovanje ili veliku pucnjavu. Muftah kaže da je njegova sreća što živi u istočnom dijelu Derme koji je na brdu i bio je pošteđen razornih poplava.

Kako je ispričao fotoreporter, spasioci su na terenu i rade sve u njihovoj moći da pomognu, ali im nedostaje neophodna oprema i iskustvo kako se ponašati u slučaju katastrofa.

U Derni, gradu od oko 100.000 stanovnika, dvije brane su pukle kao posljedica teških kiša koje je donijela oluja "Daniel", što je izazvalo bujicu vode koja je poput cunamija prošla kroz grad.

Cijele porodice nestale su u naletu vode, a čitava naselja su zbrisana sa lica Zemlje, a desetine hiljada ljudi su raseljene.

Stručnjaci su od 2011. godine upozoravali da postoji mogućnost pucanja brana, ali da niko ništa tim povodom nije preduzeo.

Portparol službe za vanredne situacije je izjavio za CNN da priznaju da je bilo propusta, "iako se prvi put suočavaju sa katastrofom takvih razmjera".

Lideri libijske administracije sa sjedištem u Tripoliju pozvali su tužilaštvo te zemlje da otvori istragu o urušavanju dvije brane koje su dovele do katastrofalnih poplava u gradu Derna.

Naftom bogatu Libiju razdiru politički sukobi, korupcija i miješanje "spolja" od pobune 2011. godine kada je zbačen Moamer el Gadafi, a zatim i ubijen.

Pokušaji koji su trajali deceniju unazad da se formira jedinstvena funkcionalna vlada su propali, a umjesto toga dvije rivalske vlade, koje imaju sopstvene milicije, imaju dva sjedišta: jedno u Tripoliju na zapadu, drugo u Tobruku na istoku.